5-те най-интересни случки от слънчевото затъмнение
Следващото е над пирамидите в Гиза догодина
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Следващото е над пирамидите в Гиза догодина
То ще бъде спусък за голямо объркване, страх и безпокойство
Властите изразяват сериозни притеснения от парализиране на пътната мрежа
Фoвoлтaичнoтo пpoизвoдcтвo в Eвpoпa мoжe дa нaмaлee c дo 9,7 гигaвaтa
Местата за настаняване в близкия град Лерма са резервирани още от 2022 година
Очаква се недостиг на ток
Пълната фаза на слънчевото затъмнение ще бъде видима само в тясна ивица, която пресича Европа
Затъмнението ще съвпадне с пика на метеорния поток Персеиди
Испания ще бъде една от най-добрите точки в света за наблюдение
На 12 август ще се превърне в сензация
Град Дънидин очаква 35 хиляди туристи заради събитие, невиждано от 850 години
Най-добрата гледка ще бъде от Исландия, Гренландия и Северна Испания, където ще настъпи пълна фаза
Персеиди, планетарни срещи и три красиви пълнолуния
Глобално туристическо събитие-кога и къде да видим следващото слънчево чудо
Азарей: Новолуние във Водолей вещае нови приятелства
За тях зодиакални знаци това ще бъде шанс за развитие и нова перспектива
За пингвините там ще има страхотно шоу, каза Джо Лама от обсерваторията „Лоуел“
Не всички ще бъдат видими от нашата територия
То ще даде уникална възможност да видим зрелищното взаимодействие между Слънцето, Луната и Земята
Ето кога ще се случи то