Слънчево затъмнение, не излизайте навън!

На 17.2.2025 в 14:02 часа ще настъпи новолунието в знака Водолей.

То ще съвпадне със затъмнение на Слънцето, чийто максимум ще бъде в 14:13 часа.

Когато слънчевото затъмнение попада в третата декада на зодиакалния знак Водолей, то вещае епидемични случаи при овцете и полските животни. Добрата новина е, че затъмнението е частично, което ще рече, че влиянието му ще е по слабо. Небесният спектакъл ще се разиграе и на нашето небе, но за наше щастие може би ще има облаци и няма да се наблюдава директно. По време на затъмнението, половин час преди и след това си останете на закрито. Почивайте, медитирайте или просто се смирете. Отправете поглед навътре и открийте скритата красота на душата си.

Новолунието в зодиакалния знак Водолей ще даде началото на китайската нова година. Тя ще бъде под знака на Огнения кон. Цялата му сила се крие в трансформацията му, което иска напрегната работа.

През идният лунен месец ще откриете нови приятели. Планирайте да се включите в обществено полезна организация. Тези действия ще ви вълнуват и ангажират вашите мисли. Бъдете активни по отношение на групови занимания. Личните цели и задачи влияят по това време и на семейния ви, и домашен живот. Паричните и финансови афери ще дискутирате с приятели. Целеустремени сте към постигане на нови постижения.

За някой от вас периодът ще бъде свързан с началото на интимен импулс. За някои от вас е възможна неочаквана промяна в емоционален план. Бъдете съпричастни с болката и страданието на другите хора. Установяването на приятелски отношения с жени се благоприятства през периода. Дружбата с тях е възможно да се появи при събирания, лекции или семинари.

Обмислете своите желания и надежди, доколко те подкрепят вашата мисия и цел в живота. Подкрепяйте по-слабите. Бъдете търпеливи и снизходителни. Изпитайте щастието да сте създатели на нов импулс, който идва в живота. Не забравяйте, че вашата молитва или искрено благопожелание променят света!

Новолунието ще бъде благоприятно за зодиите Водолей, Везни и Близнаци. То евентуално ще доведе до напрежение представителите на зодиите Скорпион, Лъв и Телец. Открийте причините, които стоят зад благата или изпитанията.

По време на новолунието и малко след него (до 8 часа) е хубаво да напишете на бял празен лист вашите желания. Проверете след това, кои от тях са се сбъднали?

И все пак, нужно е и усилие от ваша страна!!!

Темите върху, които може да се фокусирате са следните:

· Нови приятелства

· Любовта, която получавате

· Алтруизъм

· Формулиране, изясняване и даване импулс на нашите желания и надежди

· Закрила и закрилници

· Използване на съвременни технологии за опазване на природата

Желая ви Любов, здраве и успех!

АЗАРЕЙ

