Слънчево затъмнение, какво да НЕ правим
Азарей: Новолуние във Водолей вещае нови приятелства
Следете всички новини, анализи и коментари за Новолуние. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Азарей: Новолуние във Водолей вещае нови приятелства
Чист старт за три знака
Това събитие не е свързано с вида на самата Луна
Ето как това Новолуние ще се отрази на представителите на различните зодии
Небето се преобразява, настъпва емоционален рестарт
На новолуние посяваме семената на своите желания, да подхраним емоционалната част от нас
Сега имаме възможността да посеем семената на стабилност, изобилие и грижа за себе си
Това е идеално време да поставим цели за новата година
Този период е символ на растеж, вдъхновение и неподозирани възможности
Вярванията и ценностите ще бъдат предизвикани, мирогледите ще бъдат променени
За някои това ще бъде началото на нещо ново и блестящо
Те ще променят света
Те ще се радват на невероятен късмет
Какво ги чака
Причината е в новолунието
Кои са щастливците
По това време е необходимо да работите върху себе си
Вземете бял лист и напишете...
Напишете вашите желания на празен лист
Първите 8 часа на новолунието са най-мощни