Жега до 40°: България се пържи, а Персеидите ни готвят нощно небесно шоу

Нова порция августовска жега очаква България, като температурите през деня ще достигнат 39 градуса, а във вторник и сряда отново се очаква термометрите да се доближат до заветните 40°.

Минималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Преди обед времето ще е предимно слънчево, а следобед ще се развива купеста облачност. По-осезаемо захлаждане с краткотрайни превалявания е възможно в планините на югозапад.

Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, като за София се очакват около 34°.

До 33° по морето

По Черноморието ще преобладава слънчевото време. В южните райони ще бъде и по-ветровито.

Дневните температури по крайбрежието ще са между 30 и 33 градуса. Морската вода остава повече от приятна за августовско къпане – 25° по северното крайбрежие и 26–27° по южното.

Вълнението ще бъде слабо, с височина на вълните до около 2,5 метра.

В планините – слънце, вятър и локални превалявания

И в планините денят ще започне със слънчево време, но следобед ще се появи купеста облачност. Възможни са краткотрайни валежи в районите на Западна Стара планина.

По високите части ще духа североизточен вятър със скорост до 40 км/ч.

На надморска височина от 2500 метра максималните температури ще бъдат около 16–18 градуса, а на 1500 метра – между 24 и 27 градуса.

Персеидите идват с безлунно небе

Августовската жега обаче има и красива нощна компенсация.

Пикът на метеорния поток Персеиди е в нощта на 12 срещу 13 август. Активността на метеорите ще се увеличава с напредването на нощта.

Този път условията за наблюдение ще бъдат особено добри – Луната ще бъде в новолуние, което означава тъмно и безлунно небе.

Освен Персеидите в небето ще могат да се наблюдават и метеори от още два по-слаби метеорни потока.