Свети Лаврентий и страшната тайна на 10 август: Какво не бива да правим днес

На 10 август православната църква почита паметта на свети мъченик и архидякон Лаврентий Римски – един от ранните християни, останали в историята със своята смелост и готовност да защитят вярата си дори пред лицето на смъртта.

Лаврентий бил родом от Испания, но служил на Църквата в Рим през III век. Като архидякон – първи сред седемте дякони на Римската църква – той отговарял за църковното имущество и се грижел за бедните, болните и сираците.

„Съкровищата“ на Църквата били бедните

По времето на император Валериан започнали тежки гонения срещу християните. Те били принуждавани да принасят жертви на езическите божества, а отказът можел да им струва живота.

Римският епископ папа Сикст II бил заловен и обезглавен заради отказа си да се отрече от Христос. Само няколко дни по-късно дошъл редът и на Лаврентий.

От него поискали да предаде църковните съкровища. Той се съгласил и след време се върнал, но вместо злато и ценности довел множество бедни, сираци, болни и хора в нужда.

„Ето съкровищата на Църквата“, заявил той, посочвайки хората, за които се грижел.

Думите му разгневили властта. Според църковното предание Лаврентий бил подложен на жестоко мъчение и загинал на 10 август 258 г.

Какво вещае времето на 10 август

В народните вярвания денят също има свое място.

Ако времето е хубаво, това се приема като знак за добра реколта от зърно и плодове. Росата предвещава топли дни, а северният вятър – захлаждане.

Какво не се прави на 10 август

Според народните поверия денят не е подходящ за търговия, продажби и сключване на важни сделки.

За сметка на това времето е смятано за подходящо за подготвяне на земеделските инструменти. Мъжете точели сърпове, коси и брадви, а жените събирали плодове и горски плодове и приготвяли сладка.

Смята се още, че основното почистване на дома и изхвърлянето на ненужните вещи на този ден могат символично да отворят място за ново щастие и благополучие.

На 10 август имен ден празнуват Лаврентий, Лаврентия и производни на името.