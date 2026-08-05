Патриарх Даниил: Чудотворната преобърна и поведе хиляди миряни

"Тя преобърна и поведе хиляди миряни след себе си". това каза патриарх Даниил по повод истинско духовно вълнение и масова религиозна офанзива, които завладяха Югозападна България, след като чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица пристигна в Дупница. Лично българският патриарх и Софийски митрополит Даниил оглавиха празничната вечерня в препълнения с христолюбиви миряни храм „Свети Георги Победоносец“. Стотици вярващи паднаха на колене пред божествената сила, за да измолят здраве, мир и избавление от тежки житейски беди.

Свещеното оръжие срещу злобата и маловерието

В своята силна и вдъхновяваща проповед Патриарх Даниил обяви пред богомолците, че присъствието на мироточивата светиня вече е дало невиждан тласък на християнските ценности у нас. „Злите помисли у толкова много сърца започнаха да отстъпват и в тях се въдворява любовта към Бога и мира“, отсече Негово Светейшество. Той подчерта, че Света Богородица е избрала това силно и непобедимо оръжие, за да укрепи маловерието и да прогони отчаянието и злобата от душите на изстрадалия български народ.

Подарък за хиляди: Раздават копия на светинята за домашна защита

Дипломатическата и логистична организация около историческото посещение се оказа мащабна. За да не си тръгне нито един мирянин разочарован, Българската патриаршия подготви и осигури над 3000 малки копия на чудотворната хавайска икона, които бяха раздадени безплатно за благословия и защита на християнските домове. Опашките пред храма в Дупница не секнаха с часове, като хората търпеливо чакаха своя ред под зоркия поглед на духовниците.

Свещеният десант продължава към Благоевград и Петрич

След грандиозното посрещане в Дупница, Хавайската икона, която кацна у нас на 31 юли, тръгва на мащабна религиозна обиколка из цялата страна. От утре до 8 август светинята ще проведе истински духовен десант в пет ключови града на Неврокопската епархия, като последователно ще излее своята благодат над Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански и Благоевград. Местните власти и духовенството вече са в пълна готовност за посрещането на хилядите поклонници, търсещи божествено чудо.

