Почитаме воина, който видя Кръста в небето. Не ходете в гората

5 август е денят на един от най-старите воини-мъченици на ранната Църква – свети Евсигний. Роден в Антиохия, той прекарва повече от шест десетилетия в армията на римските императори Диоклетиан, Максимиан, Константин Велики и неговите синове. Дългият му военен път го прави свидетел на ключови събития в историята на християнството. Според църковните извори Евсигний е събеседник на свети Василиск и описва неговите страдания, а след мъченическата му смърт вижда дивно видение – ангели, които възнасят душата на мъченика към небето, където я приема сам Христос.

При Константин Велики Евсигний става свидетел на небесния знак – Кръста, изобразен от звездите, който императорът приема като божествено знамение преди решителните битки. Това събитие укрепва вярата на стария воин, който след дългата служба се оттегля в Антиохия и посвещава живота си на християнството.

Смъртта му идва по време на управлението на Юлиан Отстъпник. Двама езичници го молят да отсъди техен спор, но онзи, който губи, го наклеветява пред императора, обвинявайки го в изповядване на християнската вяра. Евсигний отказва да се отрече от Христос и приема мъченическа смърт – тихо, твърдо, с достойнството на човек, който е видял небесни знаци и знае чия сила го води.

Традициите на деня - тишината преди Преображение

5 август е предпразненство на Преображение Господне – онзи светъл, преобразяващ ден, който идва на 6 август. Затова атмосферата на 5 август е особена: тиха, подготвяща, почти молитвена. Вярващите посещават храма, палят свещи за здраве и сила, отправят молитви за справедливост и вътрешно просветление. Денят е свързан с духовно пречистване и с онова усещане, че човек трябва да се подготви за светлината, която предстои.

В някои региони се спазва традицията да се яде постно, като знак за смирение преди големия празник. Народната памет пази и вярването, че това е ден, в който човек трябва да бъде внимателен – да не се кара, да не влиза в тежки спорове, да не започва дела, които носят напрежение.

Какво не се прави на 5 август

Поверията около деня са свързани с подготовката за Преображение. Смята се, че не бива да се върши тежка физическа работа, защото тя „разклаща“ енергията на деня и отнема от духовната му чистота. Не се започват нови начинания, особено такива, които изискват риск или конфликт. Денят е за вътрешна тишина, за събиране на мислите, за спокойствие.

Някои традиции препоръчват да не се ходи в горите и планините, защото това е време, в което човек е по-уязвим към нещастни срещи или инциденти. Не се посещават и гробища – денят е светъл, подготвящ, а тъгата се оставя за друг момент.

Чудотворните икони, които славянската традиция почита на този ден

Славянската духовна традиция свързва 5 август и с две чудотворни икони на Божията Майка. Почаевската икона е известна със своите изцеления и с историята за чудесното явяване на Богородица над Почаевската лавра. Иконата „Всех скорбящих Радость“ – „Радост на всички скърбящи“ – е символ на утеха, надежда и милост към страдащите. На този ден вярващите се обръщат към тях с молитва за помощ, за изцеление, за светлина в трудните моменти.

Паметта на мъчениците Трофим, Теофил и тринадесетте им сподвижници също се отбелязва на 5 август – още едно свидетелство за силата на вярата в ранната Църква.

Кой празнува имен ден

На 5 август имен ден празнуват всички, които носят името Евсигний, както и производните му. Макар името да е рядко, то носи силата на мъченическата твърдост и небесната светлина, която свети Евсигний е видял в живота си.