Хиляди се събират за чудо днес - хавайската икона на Богородица е в София

Една от най-почитаните православни светини в света – чудотворната Хавайска икона на Пресвета Богородица, пристига в България. На 1 август тя ще бъде тържествено посрещната в столичния храм „Света София – Премъдрост Божия“, където се очакват стотици вярващи.

Посрещането е насрочено за 8:30 часа, а от 9:00 часа ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. От 10:30 часа ще се извърши водосвет по случай празника Произхождение (Изнасяне) на Светия Кръст, а от 11:00 часа ще започне литийно шествие със Светия Кръст и чудотворната икона до митрополитския храм „Света Неделя“.

От 1 до 5 август иконата ще остане за поклонение в храм „Света Неделя“. На 17 и 18 август светинята ще бъде изложена в Рилския манастир, а на 19 август ще отпътува от България.

Икона, свързвана със стотици чудеса

Историята на Хавайската икона започва през 2007 година в православната общност в Хонолулу. Малко печатно копие на Иверската икона на Божията майка по необясним начин започва да мироточи и да разнася силно благоухание на рози.

След църковно проучване през 2008 година Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православни храмове по света.

Оттогава светинята е обиколила хиляди храмове в Европа, Северна Америка и други държави. Според църковните сведения пред нея са се поклонили милиони вярващи, а са документирани стотици свидетелства за духовно укрепване, изцеления и необясними чудеса.