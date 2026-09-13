Хавайската икона остава още ден в София. Невиждани опашки
Решението е на Светия синод
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Решението е на Светия синод
Поклонници пожелаха благословия за децата и страната, преди иконата да поеме към българските епархии
Светинята, пред която са документирани стотици чудеса и изцеления, ще остане у нас до 19 август
На 7 юли православната църква почита великомъченица Неделя – символ на силната вяра, смелостта и духовната закрила
От БПЦ смятат каузата за семейството и християнските ценности за твърде значима
Светата Църква насърчава всички полезни инициативи
Преди това започва „София Прайд“
Над 5000 мъже, жени, старци и невръстни деца са изклани за няколко дни
След мъченическата ѝ смърт тялото ѝ било тайно погребано от благочестиви християни
Митрополит Николай я освещава на храмовия празник на "Св. Неделя"
При атентата загиват 134 души, а други умират по-късно от раните си. Ранените са около 500
100 години от най-пъкления план, отнел живота на 213 българи
Паметникът вече е възстановен напълно в първоначалния си вид, съобщиха от храма "Св. Неделя"
Катедралният храм "Света Неделя" пази много тайни
Погребват Негово Светейшество патриарх Неофит
Именно в "Св. Неделя" дядо Неофит е бил е ръкоположен от патриарх Максим за йеромонах
В "Света Неделя" Негово светейшество отслужва и първата си света Литургия
Когато през XIV век св. патриарх Евтимий съставил житието й, той превел и името й
Има ли "помощ" отвън за терора в църквата Света Неделя
Гласът на митичния певец е претворен в каба гайдите