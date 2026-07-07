Голям празник е! Хиляди българи празнуват имен ден

На 7 юли православната църква почита паметта на света великомъченица Неделя – една от най-почитаните християнски светици, чието име и до днес носят хиляди българи.

Името ѝ произлиза от гръцкото „Кириакия“, което означава „господня“. Според преданието тя се родила в неделен ден и затова получила това име.

Света Неделя живяла през III век и още от ранна възраст избрала да посвети живота си на християнската вяра. Отказала да сключи брак и останала непоколебима въпреки жестоките гонения срещу християните. След тежки мъчения била осъдена на смърт, а подвигът ѝ я превърнал в символ на духовната сила, смелостта и предаността към Бога.

В народните вярвания празникът се свързва със здравето, семейното благополучие и закрилата на дома. Много хора посещават църква, палят свещ за здраве и отправят молитви за своите близки. На много места в страната се вярва, че денят трябва да премине спокойно, без тежка работа и кавги, за да има мир и благоденствие през цялата година.

На днешния ден имен ден празнуват Неделя, Неделина, Нели, Нелина, Неда, Недка, Недялка, Неделчо, Недялко, Делчо и всички производни на тези имена.

Честит празник на всички именици!

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