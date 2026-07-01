Почитаме братя чудотворци, черпят чудни имена. Не пипайте нож

Първият ден на юли е посветен на двама братя, чиито имена са станали символ на милосърдие и чудотворство — светите Козма и Дамян, наричани безсребърници, защото лекували хората без да вземат заплащане. Те били лекари по професия, но и изцелители по дух - помагали на бедни и болни, на хора и животни, вярвайки, че истинската награда идва от Бога, а не от златото.

Историята на светците

Козма и Дамян живели през III век в Мала Азия. От ранна възраст се посветили на медицината и на вярата. Лекували с билки, молитви и благост, а чудесата им били толкова многобройни, че хората ги наричали „живи ангели“. Когато гоненията срещу християните започнали, те били подложени на изпитания, но не се отказали от вярата си. След смъртта им телата им станали извор на чудеса — мнозина се изцелявали, докосвайки се до мощите им.

Обичаи и народни вярвания

На този ден хората вярват, че всяка добра дума и милосърден жест се връща многократно. В миналото жените приготвяли хляб и го раздавали за здраве, а болните палели свещ пред икона на светците, за да получат изцеление. В някои райони се прави курбан за здраве, а водата, донесена от извор, се смята за лековита.

Забрани и поверия

Според народните вярвания на 1 юли не се работи с остри предмети - ножове, игли, коси, защото се вярва, че може да се „пререже здравето“. Не се шие, не се реже, не се копае. Денят е за почивка и благодарност. Старите хора казват, че който помогне на болен или дари нещо от сърце, ще бъде благословен през цялата година.

Кой празнува имен ден

На 1 юли празнуват всички, които носят имената Козма, Дамян, Кузман, Дамяна, Кузма, Кузманка и техните производни. Това е денят на хората с лековита душа - на онези, които лекуват с думи, с грижа, с човечност.

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