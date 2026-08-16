Неонацистите от години безчинстват по паркове и села. Службите за сигурност фатално закъсняха

Бруталната екзекуция на 37-годишния Георги Кузев на пловдивския Младежки хълм отприщи вълна от гняв и разтърси из основи държавата. След като невинният мъж бе подмамен в капан, зверски пребит и унижен от глутница тийнейджъри, самопровъзгласили се за „ловци на педофили“, дългогодишният кмет на Кричим Атанас Калчев изригна с гневен коментар в социалните мрежи. Градоначалникът, който до последно застава зад почерненото семейство, постави ребром тежки въпроси за моралния срив на обществото ни и за фашистките лозунги, които изплуваха след трагедията. И с право възропта! Защото народът роптае от години срещу безчинствата на неофашистите, които върлуват по парковете и селата на България. Защото немощните старци из затънтените крайчета на родината ни от години плачат със сълзи и молят за помощ държавата. Защото всеки месец са пребивани, а бабите насилвани от млади изверги, които влизат в домовете им по тъмно. И безчинстват. А накрая отмъкват и мижавите им пенсии.

Това насилие се случва и по улиците, и в парковете на големите градове. Жертви пак са по-слабите - децата, старците, жените.

Държавата спа с години

Кметът Атанас Калчев реагира остро на появата на крайни неонацистки символи и заплахи на Младежкия хълм – лобното място на Георги. Той отправи директно предупреждение към правоохранителните органи и специалните служби.

„Държавата и нейните институции за сигурност не трябва да чакат поредното жестоко убийство, за да „видят“, че у нас съществуват и развиват дейност неонацистки структури като „Кръв и чест“. Точно под мотото на тази забранена идеология се крие извратеното съзнание на млади хора, които смятат, че могат да правораздават чрез кръв и насилие“, категоричен е кметът.

По думите му е недопустимо бруталното убийство да се замазва или оправдава под претекст за някаква псевдокауза. Припомняме, че по случая бяха закопчани общо 10 непълнолетни, а петима от тях – три момчета и две момичета между 14 и 17 години – бяха оставени за постоянно зад решетките с тежки обвинения за убийство по особено мъчителен начин, извършено по хулигански и сексуални подбуди.

Докога държавата ще се прави на сляпа, докато по българските улици и паркове необезпокоявано марширува радикална неонацистка проказа? Бруталното и садистично убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив не е просто изолиран криминален инцидент, а зловещ симптом за тотална институционална абдикация. Докато МВР и специалните служби проспиват опасните процеси сред радикализираната младеж, глутници от непълнолетни с промити мозъци се самопровъзгласяват за съдници, ловци на хора и екзекутори в името на отречени от историята фашистки лозунги.

Структурите вилнеят у нас от началото на 90-те години

Възмутително и недопустимо е силите за сигурност да чакат да се стигне до поредното жестоко клане, за да забележат съществуването на организирани неонацистки структури у нас. Прокуратурата, ДАНС и ГДБОП трябваше да се задействат не днес, не след утрешния съдебен процес, а още преди години!

Профилите в социалните мрежи, затворените чат групи и символите на омразата, с които тези тийнейджъри от „елитни гимназии“ се хвалят, отдавна трябваше да бъдат под лупата на киберполицията. Вместо превантивни удари срещу гнездата на радикализъм, институциите реагират постфактум – едва когато линейката пристигне, за да прибере поредното разчленено или пребито до смърт тяло на невинен български гражданин.

Обществото настоява за незабавна чистка на радикалите

Българското общество няма намерение и право да чака следващата невинна жертва на криворазбрана „чест и кръв“. Ако държавната машина не се събуди незабавно от дълбоката си летаргия и не започне безкомпромисна чистка на тези екстремистки младежки банди, саморазправата и страхът ще превземат градовете ни.

Времето за анализи, кръгли маси и празни политически декларации изтече на Младежкия хълм. На ход са тайните служби и полицията – те дължат на почерненото семейство на Георги и на цяла България железен юмрук срещу неонацизма, преди качулките да са организирали следващия си кървав лов.



Вместо любов – намери смъртта на рождения си ден

Цял Кричим потъна в скръб на 14 август, когато Георги Кузев бе изпратен в последния му земен път в деня, в който трябваше да празнува своя 38-и рожден ден. Заради мащаба на трагедията и огромния обществен отзвук, опелото в местния храм бе отслужено лично от Пловдивския митрополит Николай в присъствието на десетки разплакани съграждани и засилена охрана от жандармерия.

„Георги беше скромен, трудолюбив и усмихнат човек. Той се е доверил, търсел е човешка близост, а вместо любов – намери садистична смърт, молейки за милост на колене пред озверели чакали“, споделят през сълзи жителите на града. Всички разходи по траурната церемония бяха поети изцяло от Община Кричим по разпореждане на кмета. Но това няма да върне Георги, нито ще изтрие гнева от жестокостта на българите. Те отказват вече мълчаливо да търпят насилието срещу беззащитните. Искат държавата да се намеси срещу зверствата на неофашизма в България.

„Елитните деца“ и тоталният разпад

Кметът на Кричим категорично отхвърли опитите екзекуторите на Георги да бъдат оправдавани с това, че са „деца от добри семейства“ и учат в елитни пловдивски гимназии.

„Дипломите и скъпите училища не са застраховка срещу морална деградация. Когато в главите на едно цяло поколение се насажда токсичен модел на безнаказаност, агресия и фашизоидна омраза, резултатът е тотален разпад на ценностната система“, коментира Атанас Калчев.

Обществеността в Кричим остава в стачна готовност и настоява за най-строгите възможни наказания от съда. Хората са категорични, че няма да позволят случаят да бъде покрит или омаловажен като обикновен „битов инцидент“, а държавата трябва незабавно да изкорени неонацистките младежки глутници, преди да са взели следващата си невинна жертва.

