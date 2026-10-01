Големи промени в два закона. Сред засегнатите са много шофьори

Без дебат НС прие окончателно промените в Закона за електронната идентификация, внесени от депутати от "Прогресивна България“. Те предвиждат услугата по издаване на удостоверения за електронна идентичност вече да е безплатна. Срещу измененията гласуваха само депутатите от ГЕРБ-СДС и един от ДБ.

На първо четене бяха приети и промените в Закона за автомобилните превози, предложени от МС. В мотивите на вносителя е записано, че спешното приемане на поправките е свързано с необходимостта от прекратяване на започнатите срещу България процедури за нарушение заради несъответствие с т.нар. пакет "Мобилност“.

Измененията въвеждат правила за командироване на шофьорите, включително чрез подаване на декларации чрез информационната система за вътрешния пазар, както и изискванията за представяне и съхраняване на документи при извършване на проверки. Засилва се контролът върху нелоялната конкуренция, за да не се допуска дружества формално да се регистрират у нас, но реално да извършват дейността си извън страната.

Законопроектът беше приет само с гласовете на "Прогресивна България“. Депутатите от "Демократична България“ не участваха в гласуването, останалите парламентарни групи се въздържаха, предаде БНР.