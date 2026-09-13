Кутев отговори на опозицията. Норма за закони
Нашата цел е да може да направим повече от 5 законопроекта на седмица
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Нашата цел е да може да направим повече от 5 законопроекта на седмица
Законопроектите на „Прогресивна България“ вече минаха на първо четене в парламента
Предлагат удължаване на военната служба и откриват процедура за избор на генерален директор на БТА
Включено е и първо четене на промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс
Строгите закони забраняват да се вдига шум през нощта и през почивните дни
Президентът на САЩ обвинява леви групировки за насилие срещу консерватори
Длъжността е част от новия законодателен план на правителството
Намери се компромис, с който, от една страна, да бъдат защитени потребителите, а от друга - да бъде спокоен бизнесът
Отново се питаме: за какво им плащаме по 10 бона
Законите в страната ни са лоши, казва представящ се за брокер
Под пакета изменения стоят подписите на редица обвиняеми лица
Тези хора не желаят да извършат нищо смислено в българската държава, каза още тя
Увеличаването на пенсионната възраст е необходимо в контекста на променящата се демографска ситуация,
В петък бяха приети 6 законопроекта, каза председателят на НС
Обсъжда се пакет от промени в НПК, Закона за съдебната власт и Наредбата за вещите лица
Променят НК и НПК, за да има по-строги наказания за онлайн тормоз
Програма "Киберзащитници" постигна 4 големи резултата , каза издателят на "Стандарт" на форума "Заедно срещу кибертормоза на деца"
Предложенията включват прекратяването на започналите процедури по избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд
Депутатите приеха на първо четене и петте законопроекта за изборни промени
Той също така заяви, че част от работата за защита на границата би могла да бъде свършена по-рано с пари