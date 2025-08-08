Премиерът с нов съветник! Следи за почтеността

Премиерът на България ще има ис съветник по почтеността – това е една от ключовите новини в новия законодателен план на правителството за следващите шест месеца

Мярката е част от усилията за по-голяма прозрачност и отчетност в изпълнителната власт и идва в отговор на препоръките в последния доклад за България на Групата на държавите срещу корупцията (GRECO).

Съветникът ще бъде част от политическия кабинет на министър-председателя Росен Желязков и ще има консултативна роля по теми като конфликт на интереси, взаимодействие с трети страни, получаване на подаръци и облаги, договори с държавни институции и други въпроси, свързани с етиката и почтеността на публичните длъжности.

Законодателен план с 61 законопроекта

Програмата, приета от Министерския съвет, предвижда в следващото полугодие да бъдат внесени общо 61 законопроекта, от които 6 са изцяло нови. Законодателният план ще бъде публикуван до края на седмицата.

Централно място в него заема изготвянето на Бюджет 2026 – ключов стратегически документ, който има за цел не само финансово осигуряване на управленската програма, но и създаване на стабилна икономическа среда.

Приоритет: предвидимост и устойчив растеж

В документа е записано, че основната цел на бюджета е:

„Финансово осигуряване изпълнението на целите на политиките и приоритетите на правителството за следващата година при спазване на фискалните правила и ограничения съгласно европейското и национално законодателство; постигане на предсказуема средносрочна рамка, осигуряваща предвидима инвестиционна и стопанска среда, която да благоприятства генерирането на устойчив икономически растеж, както и по-ефективно разпределение и управление на ресурсите при изпълнение на поставените фискални цели“.

Кодекс за поведение до края на годината

До декември тази година се очаква Министерският съвет да приеме и нов Кодекс за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителната власт. Това е още една от антикорупционните мерки, заложени в Програмата за управление на Република България за периода 2025–2029 г.

Кодексът ще съдържа конкретни насоки относно етичните стандарти, включително по въпросите за конфликт на интереси, подаръци, контакти с външни лица и участие в допълнителни дейности. Предвижда се и създаване на надзорен механизъм, както и санкции за нарушения – въпреки че техният конкретен вид все още не е посочен.

С този законодателен пакет правителството цели не само изпълнение на международните препоръки, но и възстановяване на доверието в институциите чрез по-голяма прозрачност и отчетност в управлението.

