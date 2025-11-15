Връщат блясъка на легендарна джамия у нас

България е пример за етническа толерантност и за това как съжителството на християни, мюсюлмани, юдеи и други вероизповедания дава възможност на народа ни да е спокоен и да просперира. Всеки да си гледа неговите дела, неговия поминък, но да живеем в общност. Това заяви при посещението си в Разград министър-председателят Росен Желязков.

Той провери ремонтните дейности по консервация, реставрация и адаптация на джамията "Макбул Ибрахим паша", един от най-ценните архитектурни паметници в региона. По-късно посети църквата „Свети Цар Борис-Михаил Покръстител“. Желязков подчерта, че когато държавното управление е редовно и с дълъг мандат има възможност да надгражда постигнатото и да гради и занапред. „Тогава общините и централната власт си партнират добре и свидетелство за това е и моето посещение днес“, каза премиерът.

Правителството досега е отпуснало 2 713 450 лв. за реконструкцията на джамията „Макбул Ибрахим паша“, която се реализира по решение на българското правителство от 2018 г.

Народният представител Гюнай Хюсмен, който през 2018 г. бе областен управител на Разград, припомни историята на ангажимента за реставрацията.

"През 2018 г. тогавашният премиер на България Бойко Борисов и президентът на Турция Ердоган се разбраха България да възстанови джамията в Разград, а Турция – Желязната църква в Истанбул.

"Ние поехме ангажимент да направим тази джамия и Бойко Борисов си удържа на думата. Свети Стефан е прекрасен храм и тази джамия също е бижу.“

По време на посещението си премиерът Желязков подчерта значението на взаимното уважение и разбирателството между общностите.

"Разград е една от зоните на религиозна толерантност в България и за нас е много важно тук да има и хубав православен храм“. В това министър-председателят увери архиерейския наместник на Разградската духовна околия отец Георги и миряни, които проследиха посещението му днес в църквата „Свети Цар Борис-Михаил Покръстител“.

За довършването на храма, който към момента се изографисва, Министерският съвет е отпуснал 100 000 лева на Българската православна църква – Българска патриаршия. Строителството на храма е започнало през 2014 година с финансиране от дарители и от държавата. Отец Георги благодари на премиера по това време Бойко Борисов, за оказаната морална и финансова помощ.

Премиерът Желязков изрази надежда църквата, която е в центъра на града, да бъде завършена и осветена през следващата година.

"Дай Боже и с наша помощ, с каквото можем ще съдействаме - и от бюджета за вероизповеданията, ще помогнем да се довърши, защото е красива, и отвън създава усещане за добра градска среда. Чудесно място за молитва и за уединение“, посочи министър-председателят.

