Голяма изненада с Владимир Николов

Все по-ясни очертания започва да придобива евентуален политически проект около президента Румен Радев, а сред обсъжданите имена за бъдещи кандидатски листи се появяват както спортни легенди, така и познати фигури от местната власт.

Сред най-коментираните имена е това на волейболната икона Владимир Николов, който според информация може да бъде водач на листа в София. Потърсен за коментар от „24 часа", Николов не е отговорил на телефонните обаждания.

Владимир Николов е многократен шампион на България, световен и европейски бронзов медалист. Волейболната традиция в семейството му продължават и синовете му Александър Николов и Симеон Николов, които са част от националния отбор, спечелил сребърните медали на последното световно първенство.

Радев неведнъж е демонстрирал подкрепа към успехите на волейболните национали, а отношенията му с Николов са били публично приятелски.

