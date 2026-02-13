Спорт

Събитие във Франция. ПСЖ загуби

След серия от 76 дни без поражение

13 фев 26 | 23:08
Победната серия на френския шампион в ПСЖ в Лига 1 приключи.

Парижани загубиха с 1:3 гостуването си на Рен, а това бе първият мач за първенство от 29 ноември насам, който ПСЖ не печели.

Тогава шампионите загубиха с 0:1 от Монако, а седмица по-късно разгромиха Рен с 5:0 у дома, което даде старт на дългата победна серия, върнала първото място в класирането на клуба.

Тази вечер обаче ролите се размениха и Рен взе сладък реванш от ПСЖ, а всичко това може и да коства лидерската позиция на шампионите.

Разбира се, поне до утре вечер ПСЖ остава лидер с две точки аванс на върха на класирането, но ако Ланс успее да спечели визитата си на другия столичен тим ФК Париж, то Лига 1 ще има своя нов лидер.

