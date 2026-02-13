Бруклин Бекъм продължава войната със семейството

Бруклин Бекъм, най-големият син на бившия халф на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и английския национален отбор Дейвид Бекъм, проговори за конфликта си със семейството си и отношението им към съпругата му Никола Пелц Бекъм.

По-рано беше съобщено, че Бруклин е поискал родителите на Дейвид и Виктория да общуват с него само чрез адвокати.

"Мълчах в продължение на много години и полагах всички усилия да запазя тези въпроси в тайна. За съжаление, родителите ми и екипът им продължиха да се обръщат към пресата, оставяйки ми друг избор, освен да говоря сам и да разкажа истината само за няколко от фалшивите публикации.

Не искам да сключвам мир със семейството си. Никой не ме контролира и за първи път в живота си искам да се защитя сам.

През целия ми живот родителите ми контролираха медийното отразяване на нашето семейство. Откровените публикации в социалните мрежи, семейните събития и фалшивите връзки бяха неразделна част от семейството, в което съм роден.

Лъжи и фалш

Наскоро видях със собствените си очи докъде стигат, разпространявайки безброй лъжи в медиите, най-вече за сметка на невинни хора, за да запазят имиджа си. Но вярвам, че истината винаги излиза наяве.

Родителите ми се опитваха безкрайно да развалят връзката ми още преди сватбата ми и това никога не спря. Майка ми отмени роклята на Никола в последния момент, въпреки че много й хареса дизайнът на съпругата, принуждавайки я спешно да си намери нова рокля.

В седмиците преди големия ни ден родителите ми многократно ме притискаха и подкупваха да се откажа от подписа си, което щеше да засегне мен, жена ми и бъдещите ни деца.

Те бяха категорични да подпиша документите преди сватбата, защото тогава щяха да влязат в сила условията на сделката. Несъгласието ми се отрази на плащането и оттогава никога не са се отнасяли с мен по същия начин.

Злобата на Виктория Бекъм

По време на планирането на сватбата майка ми стигна дотам, че ме нарече "зла", защото с Никола решихме да настаним бавачката ми Сандра и бавачката на Никола на нашата маса, защото и двете бяха необвързани. И двамата ни родители имаха свои собствени маси, разположени до нашата. В нощта преди сватбата ни семейството ми ми каза, че Никола "не е мой роднина" и "не е част от семейството".

От момента, в който започнах да отстоявам правата си в семейството си, бях постоянно обект на атаки от страна на родителите си, както частни, така и публични, по тяхно нареждане, докладвани на пресата. Дори братята ми бяха изпратени да ме атакуват в социалните мрежи, преди най-накрая внезапно да ме блокират миналото лято.

Майка ми прекъсна първия ми танц със съпругата ми, който беше планиран седмици по-рано, с романтична любовна песен. Пред над 500 сватбени гости, певецът Марк Антъни ме извика на сцената за това, което трябваше да бъде романтичен танц със съпругата ми, но вместо това майка ми ме чакаше.

Тя танцува с мен по много неподходящ начин пред всички. Никога не съм се чувствал по-неловко и унижен през живота си. Искахме да подновим брачните си обети, за да имаме нови спомени от сватбения ни ден, които да ни донесат радост и щастие, а не тревожност и срам.

"Семейството ми постоянно неуважаваше жена ми, независимо колко се стараем да бъдем заедно. Майка ми многократно канеше жени от миналото ми в живота ни по начини, които караха и двамата да се чувстваме неудобно", написа Бруклин в социалните мрежи.

