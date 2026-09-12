Бруклин Бекъм продължава войната със семейството
И изнесе скандални подробности пред медиите
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И изнесе скандални подробности пред медиите
Пореден етап от семейната вражда
Тя е по-богатата и независима страна в отношенията
Драмата в семейството на футболиста расте
Синът на Дейвид разказа какво се случва зад камерите
Контактува с баща си само през адвокати
Най-големият син на Виктория и Дейвид не общува със семейството си от месеци
Самата Виктория е харесала публикацията на Никола Пелц
Милионерският син не жали усилия да зарадва годеницата си
Синът им Бруклин вдига сватба
21-годишният Бруклин се сгоди с 25-годишната си приятелка
Макар да е само на 17, Бруклин Бекъм, най-големият син на Виктория и Дейвид, се оказа голям Дон Жуан. Едва забравил раздялата си с френската актриса и...
Големият син на Дейвид Бекъм - Бруклин, си хвана гадже. Става въпрос за актрисата от "Отчаяни съпруги" Клоуи Морец. 17-годишната девойка и 2 години по...