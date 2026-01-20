Дейвид Бекъм в шок, отговори на сина си

Сър Дейвид Бекъм коментира шокиращите публикации на сина си Бруклин в социалните мрежи, в които той обвини семейството си, че е „контролиращо“.

В изявление на живо за финансовото предаване Squawk Box по CNBC, 50-годишният сър Дейвид заяви: „Винаги съм говорил за социалните медии и тяхната сила... както за добро, така и за лошо".

„Това, до което децата имат достъп в наши дни, може да бъде опасно. Но това, което установих лично, особено и при моите деца, е, че трябва да се използват за правилните цели“, продължи той.

„Аз успях да използвам моята платформа и последователите си в полза на UNICEF. И това се оказа най-големият инструмент, за да накарам хората да осъзнаят какво се случва с децата по света. Опитах се да направя същото и с моите деца, да ги образовам. Те правят грешки, но на децата е позволено да грешат. Така се учат. Това се опитвам да ги науча – понякога трябва да им позволиш да правят тези грешки“, добави бившият футболист.

Думите на сър Дейвид идват, след като 26-годишният му син отправи тежки обвинения в Instagram относно отношенията им: както с него, така и с майка му - Виктория Бекъм.

Начинаещият готвач защити съпругата си Никола Пелц, за която се ожени през 2022 г., и сподели шокиращи подробности за предполагаеми събития около сватбата им, твърдейки, че Никола е била „системно неуважавана“ от неговите роднини.

Той обвини семейството си в „подкупи“ и „контрол“, както и че „поставят публичната промоция и рекламните договори над всичко останало“.

Бруклин също така заяви, че не желае да се помирява с родителите си, като заяви: „със съпругата ми не искаме живот, оформен от имидж, преса или манипулация“.

