Три бързи трика да накараме банана да узрее

Когато искаме да приготвим бананов хляб или просто ни трябва сладък зрял банан, а разполагаме само със зелени и твърди плодове, има няколко метода за ускоряване на узряването. Не всички дават еднакъв резултат.

Какво всъщност означава бананът да е узрял?

Зеленият цвят на кората се дължи на хлорофила, който постепенно се разпада под въздействието на етилена - растителен хормон, който бананите отделят естествено. На негово място се появяват каротеноиди, които оцветяват кората в жълто, а по късно и в кафяво. В плода скорбялата се превръща в захари, което прави банана по мек, по сладък и идеален за печива, предава lifestyle.bg.

Микровълнова или фурна

Когато бързаме, термичната обработка е най-лесният начин да "омекотим" бананите. В микровълновата ги нагряваме на интервали от по 30 секунди, докато станат меки. Във фурната ги печем на около 160°C за 20-25 минути, докато кората потъмнее и плодът омекне отвътре.

Покафенелите са идеални за сладкиши

Така обаче ние не ги караме да узреят, а по скоро ги сготвяме. Методът е идеален за спешни ситуации, но не и за най добър аромат.

Поставяне в хартиен или найлонов плик

Често се твърди, че ако затворим банан в плик, ще задържим етилена около него и така ще ускорим узряването. Реално обаче, ако оставим бананите върху плота за три дни, получаваме същия резултат, както и когато са в плик за същото време. Този подход не вреди, но и не помага особено, пишат Epicurious.

Хладилникът не е подходящ за съхранение на зелени банани

Топло място в кухнята

Топлината ускорява отделянето на етилен, затова много хора препоръчват да оставим бананите на най топлото място в кухнята, например върху хладилника или близо до уред, който отделя топлина. Именно така банани узряват най равномерно. Този метод изисква няколко дни търпение, но резултатът е най-вкусен. Бананите стават естествено сладки, меки и ароматни.





