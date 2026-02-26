Дните, в които е добре да избягваме спорове

През 2026 г., когато Сатурн влияе върху емоционалните реакции, а циклите на Меркурий оформят начина на общуване, има периоди, в които сдържаността работи по-добре от реакцията.

Това не са "лоши" дни, но са дни, в които тонът е по-важен от логиката, според Times of India, съобщава Bulgaria ON AIR.

Периоди на затъмнения

Периодите около затъмненията често раздвижват реакциите, преди да се появи яснота. Хората първо реагират емоционално и чак след това мислят.

Това не означава, че всичко се разпада, но означава, че разговорите, водени през това време, могат да се усещат по-тежки, отколкото темата всъщност заслужава.

През 2026 г. фазите на затъмненията са по-подходящи за наблюдение на динамиката, отколкото за противопоставяне.

Когато Луната преминава през 6-и, 8-и или 12-и дом

Когато Луната преминава през тези домове спрямо вашата рождена Луна, умът не винаги се чувства спокоен. Може да се появят раздразнение, чувствителност или тихо отдръпване без ясна причина.

В такива дни дори малките несъгласия могат да изглеждат по-големи, отколкото са. Ако трябва да се каже нещо важно, обикновено е по-разумно да се изчака ден-два.

Вторниците

Вторник носи енергията на Марс. Това е ден, който подтиква към действие и реакция. Подходящ е за решения, но не винаги за спорове.

Ако е необходим спокоен разговор, друг ден често носи по-малко напрежение. Във вторник думите обикновено излизат по-бързо, отколкото биват обмислени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com