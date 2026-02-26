Дните, в които е добре да избягваме спорове

През 2026 г., когато Сатурн влияе върху емоционалните реакции, а циклите на Меркурий оформят начина на общуване, има периоди, в които сдържаността работи по-добре от реакцията.
Това не са "лоши" дни, но са дни, в които тонът е по-важен от логиката, според Times of India, съобщава Bulgaria ON AIR.
Периоди на затъмнения
Периодите около затъмненията често раздвижват реакциите, преди да се появи яснота. Хората първо реагират емоционално и чак след това мислят.
Това не означава, че всичко се разпада, но означава, че разговорите, водени през това време, могат да се усещат по-тежки, отколкото темата всъщност заслужава.
През 2026 г. фазите на затъмненията са по-подходящи за наблюдение на динамиката, отколкото за противопоставяне.
Когато Луната преминава през 6-и, 8-и или 12-и дом
Когато Луната преминава през тези домове спрямо вашата рождена Луна, умът не винаги се чувства спокоен. Може да се появят раздразнение, чувствителност или тихо отдръпване без ясна причина.
В такива дни дори малките несъгласия могат да изглеждат по-големи, отколкото са. Ако трябва да се каже нещо важно, обикновено е по-разумно да се изчака ден-два.
Вторниците
Вторник носи енергията на Марс. Това е ден, който подтиква към действие и реакция. Подходящ е за решения, но не винаги за спорове.
Ако е необходим спокоен разговор, друг ден често носи по-малко напрежение. Във вторник думите обикновено излизат по-бързо, отколкото биват обмислени.
