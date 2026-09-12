Дните, в които е добре да избягваме спорове
Един от тях е вторник
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Един от тях е вторник
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Дори и при факта, че не спечели титлата
За 2026 г. съвременните флорални дизайнери виждат делфиниума като нещо като муза
Сватбата на Нетра Мантена и Вамси Гадираджу се очертава като най-голямото празненство на годината и вече привлече значително внимание през последните...
Това е меко светложълт нюанс с лилав подтон, символ на баланс и хармония
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И отново посочи за безумно насажданите страхове
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С коледното си събитие, което трябва да се проведе на 6 декември ще сложи край