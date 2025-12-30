Кой пилот е за пета поредна година е номер едно

Въпреки че не спечели световната титлата, нидерландският пилот на Ред Бул Макс Ферстапен бе избран за най-добър през сезона при гласуването на директорите на всички отбори, съобщава официалния сайт на формула 1. Както всяка година директорите на десетте отбора участват в тайно гласуване, като присъждат 25 точки на първия и една точка на десетия пилот в класацията си.

Ферстапен бе избран за най-добър пилот за пета поредна година, като изпреварва световния шампион от този сезон Ландо Норис (Великобритания, Макларън) и съотборника му Оскар Пиастри (Австралия).

След тях в подреждането са британецът Джордж Ръсел (Мерцедес), испанецът Фернандо Алонсо (Астън Мартин), испанецът Карлос Сайнс (Уилямс), Шарл Льоклер от Монако с Ферари. В класацията са още Оливер Бирмън, Исаак Хаджар и Нико Хюлкенберг.

В гласуването не са участвали директорите на Ферари и Ред Бул.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com