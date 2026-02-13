Саръбоюков скочи до номер 1 в света и детронира олимпийски шампион

Божидар Саръбоюков записа най-добрия резултат в света за сезона в скока на дължина на закрито, след като на турнира в Белград постигна 8,45 метра. С постижението си 21-годишният българин подобри националния рекорд и изпревари двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу, който остана втори. Скокът му го изкачи и в топ 50 на вечната световна ранглиста в дисциплината.

Серията от впечатляващи резултати започна още миналата седмица в Мец, където Саръбоюков постави два поредни национални рекорда - 8,37 и 8,39 метра. В Белград той направи нова крачка напред и затвърди позицията си сред световния елит в дисциплината.

„Винаги съм знаел вътрешно, че физически съм готов за 8,40 - 8,50 метра. Просто на никого не съм го изговарял, защото сега пак казвам - смешно е да ходя да приказвам „аз съм готов за 8,40 - 8,50”, пък да ходя да скачам по 8 метра”, сподели той пред Нова телевизия.

Според него ключът към силните резултати е в психическата стабилност. „Като си по-малък, повече разсъждаваш емоционално. Сега вече гледам да се владея повече психически. С треньора ми си говорихме, че трябва нещо да променим и той каза: „Добре, представи си, че си на тренировка и скачай все едно си на тренировка”. Може би наистина го преосмислих по този начин и си направих скока, който сме тренирали”, обясни лекоатлетът.

Саръбоюков подчерта и ролята на своя треньор, който в началото на съвместната им работа е съчетавал няколко функции. „В началото сме били така - той ми е бил и като масажист, и като психолог, и като лекар, и като треньор”, разказа той.

От понеделник българинът подновява подготовката си в Харманли, като голямата цел през сезона е Световното първенство в зала в Полша. Амбициите му са пределно ясни. „По-малки цели нямам, аз имам само големи цели. Искам да съм само и единствено най-добрият, независимо къде е - Световно, Олимпиада, Европейско. Винаги да съм на върха. Аз гоня само и единствено първото място”, заяви европейският шампион.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com