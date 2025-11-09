Скандалът с леката атлетика трещи. Асен Христов каза истината

Моята единствена задача беше да събера двата противостоящи лагера в атлетиката на едно сравнително честно събрание и мисля, че се получи. Аз не взех страна, каза бизнесменът и собственик на Електрохолд Асен Христов по повод Извънредното общо събрание на БФЛА, на което бе символичен домакин. Но събранието Георги Павлов беше избран за президент на федерацията по лека атлетика.

"Получи се така, че едната страна, около Георги Павлов, се беше подготвила доста по-добре, беше организирала около себе си клубове, повечето от които не бих казал, че са действащи, а са с по 1 човек. Съответно, разполагаше с около 60 и няколко гласа или 70 срещу 50 и няколко на другата страна, където бяха всичките действащи атлети, всичките действащи треньори.

Да не се допусне нито един от действащите атлети и треньори до федерацията, беше грозно. И разбирам колегите, че се оттеглиха, допълни той.

"Аз бях потресен от решението на колегите да не подкрепят Ивет Лалова. Все пак тя е действаща в структурите и на европейската, и на световната атлетика", каза още Христов.

Запитан дали изказването му, че оттегля финансовата си подкрепа към федерацията е било чисто емоционално, Асен Христов поясни: "Не, не е емоционално, наистина прекратявам. Договорът с Европейската атлетика изтече тази година и няма да го подновя, защото наистина съм разочарован. Надявах се, че двете страни ще постигнат компромис. Но това, което стана е неморално. За съжаление понякога нещата са такива - законни, но неморални", добави Христов.

"За съжаление, Ивет напусна с насълзени очи, също и Тереза. Вижте, в Управителния съвет трябва да има както известни атлети, така и хора, които да се грижат за атлетите. Един ще допринесе с организацията, друг с това, че има контакти и може да помогне с намирането на средства, трети с името си и ще ни защити или ще ни покаже пред европейските и световни органи. Този сбъркан устав е лошо наследство. Реално, атлетика няма в момента“.

Затова аз не искам да бъда в ръководни органи, но поне направих всичко възможно днес, за да има обединение. Но за съжаление само на правно ниво, не и на морално, каза Асен Христов.

Желая успех на това ръководство, но не са заслужили моето доверие и не виждам с какво мога да допринеса. Познавам Георги Павлов от доста години и не виждам да е направим нещо. Другите хора също са далече от атлетиката. Това, че имаме единици като добри атлети, е много жалко, защото нашата нация е много талантлива. Ние имахме медали - от европейски, световни и олимпийски игри. И защо тогава поругахме някои от големите имена - като Ивет и Тереза. Да, ние имаме талантливи деца. Но ще видите, че тези, които бяха на младежкото първенство, при жените и мъжете след това няма да ги има. Защото това идва от начина на управление. И за жалост в атлетическата гилдия няма доверие към ръководството, каза още бизнесменът.

