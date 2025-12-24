Исторически български тенис финал!

Иван Иванов спечели историческия български финал при юношите на US Open, налагайки се с 2:0 сета над сънародника му Александър Василев.

По този начин 16-годишният Иван Иванов спечели втори трофеи сред Големите шлемове - в Ню Йорк, както и на Уимбълдън, докато на Ролан Гарос в Париж приключи участието си на полуфиналите. Две години по-големият от него Василев обаче ясно заяви се заяви с играта си пред световната тенис сцена, след като елиминира изключително стойностни опоненти по пътя към финала на Флашинг Медоус.

Академия "Рафа Надал" поздрави Иван Иванов за завършването на сезона на първото място в световната ранглиста по тенис за юноши до 18 години.

Иванов, който на 30 октомври навърши 17 години, се готви в школата на испанската легенда Надал в Манакор от август 2022 година.

„Иван Иванов сбъдна още една мечта в абсолютно незабравимия сезон 2025“, написаха от Академия „Рафа Надал“ с добавено - „завършва сезона като номер 1 в света при юношите“.

Българският талант имаше отлична година, като спечели две титли от Големия шлем при юношите - на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ, а през май заслужи и дебютен трофей при мъжете на турнира от веригата на Международната федерация ITF в Сентендре (Унгария).

Иванов е номер 1 при юношите с 3601 точки, пред германеца Макс Шьонхаус с 3063 точки и испанеца Андреас Сантамарта Ройг с 2706 точки, а четвърти е друг българин - Александър Василев, с 2627.5 точки.

