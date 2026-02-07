Кои са тези олимпийци

Три кадъра. Три епохи. Един и същ олимпийски ген за величие.

Зимните и Летните олимпийски игри дават шанс на спортисти от цял свят да покажат най-доброто от себе си.

Още от 1896 г. насам държавите изпращат най-подготвените си атлети – лекоатлети, гимнастици, фигуристи, плувци, тенисисти и още десетки спортни елити – за да защитават националната си чест на най-голямата спортна сцена. И съвсем логично Олимпиадата ражда едни от най-напрегнатите, трогателни и противоречиви моменти в историята на спорта.

Преди новите олимпийски герои да излязат на сцената, си струва да се върнем назад – към винтидж кадри от минали игри, уловили мигове на величие, драма и история, застинали във времето, пише People и помества голяма статия със спортисти от миналото.

Първа на въпросната снимка е Надя Команечи. Едва на 14, тя стои на подиума в Монреал през 1976 г. – не просто със злато, а с история. Тя е първият гимнастик, получил перфектната оценка 10.00. Таблото дори не е било подготвено за това число. Олимпиадата се оказва по-малка от таланта ѝ.

Винъс и Серена Уилямс със златото си в женските двойки на Олимпийските игри през 2000 г. в Сидни. Сестрински триумф, който не е еднократен проблясък – дуетът повтаря златния си сценарий и през 2008, и през 2012 г. Две гениални момичета, овековечени и във филма "Методът Уилямс".

Третият кадър - от басейна изплува Майкъл Фелпс – буквално и исторически. Победата му на 100 м бътерфлай му носи седмия златен медал на една Олимпиада, с което изравнява рекорда на Марк Спиц от 1972 г. После идва и осмото злато. И рекордът вече има нов собственик.

Три различни спорта. Различни десетилетия. Един общ резултат – моментите, в които Олимпиадата не просто измерва човешките възможности, а ги надскача.

