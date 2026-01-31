Истина ли е състоянието на Шумахер?

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер вече не е на легло. Такава информация излиза днес от английското издание "Daily Mail".

През 2013 година, след оттеглянето си от спорта, Шумахер претърпя тежка мозъчна травма при падане по време на каране на ски във Френските Алпи. В продължение на дълъг период той беше прикован на легло и беше на апарат за изкуствено дишане.

Според източници на изданието германската легенда се придвижва с инвалидна количка, като получава помощ от медицинска сестра и терапевт. Той продължава да живее във фамилното имение в Майорка.

Според събраната информация бившият пилот на Ферари не може да общува вербално, но има известна осведоменост за света от обкръжението си.

Информацията за състоянието му остава строга секретна по решение на семейството, а един от малкото хора, които може да го посещава редовно е бившият шеф на "Ферари" Жан Тод.

Журналистът, който прави разследването за DailyMail - МакЕвой, разглежда и широко разпространения слух, че Михаел Шумахер е присъствал на сватбата на дъщеря си Джина-Мария. Тази информация категорично е опровергана, като той описва тези твърдения като неоснователни и погрешни.

57-годишният германец е седемкратен световен шампион във Формула 1 и е определян като един от най-великите пилоти в историята. Във вечните класации той е втори по победи (91), подиуми (155) и полпозишън (68), като отстъпва единствено на британеца Люис Хамилтън.

Миналата година болидът на "Ферари", с който Михаел Шумахер спечели последната си победа в Гран при на Монако през 2001 година, бе продаден за 16 милиона евро на търг, организиран от "Сотбис".

Шуми дели втората позиция за най-много спечелени стартове по улиците на Монте Карло с Греъм Хил, като и двамата имат по пет. Германецът се поздравява с успех през 1994, 1995, 1997, 1999 и 2001 година. №1 е бразилската икона Айртон Сена, който е шесткратен победител в това Гран при.

Това е най-голямата сума, дадена за болид на Шумахер, но далеч не и най-високата такава за кола от Формула 1. През 2002 година каран от Пилето модел бе продаден за 11.6 милиона евро.

Рекордът за най-скъп болид от F1 бе поставен миналата зима. През месец февруари "Мерцедес", с който са се състезавали сър Стърлинг Мос и Хуан Мануел Фанджо бе продаден за почти 51 милиона евро.

