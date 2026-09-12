Всичко за Инвалидна Количка

Следете всички новини, анализи и коментари за Инвалидна Количка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Общество Регионални
Мечта в инвалидна количка

Мечта в инвалидна количка

Тенисистката набира средства с кампания за тренировки и състезания Усмихвай се на живота, за да ти се усмихне и той, казва Зоя Чавдарова Всяка побед...

17 април | 21:25
0 коментара
10174
Улица спаси сакат от смърт

Улица спаси сакат от смърт

Плевен. Видът на сакат мъж без ходила, който мъчително се влачи сантиметър по сантиметър по градска улица пред безучастните погледи на полицаи и докт...

10 юли | 21:30
0 коментара
10921