Истина ли е състоянието на Шумахер?
Но информациите за него остават оскъдни
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Но информациите за него остават оскъдни
Комисията за защита от дискриминация започва производство
Семейството чакало 12 часа на летището, третирали ги като втора категория хора
Хвърлят вината върху служителите на летището в София и на семейството на детето
Проблемите били само в България, в Тулуза и Малта - нямало
Мъжът откраднал количката от болницата в Лом
. Фризьорът, заедно с приятели, искат да закупят на 19-годишно момче от Казанлък жизненоважната за него инвалидна количка.
Тенисистката набира средства с кампания за тренировки и състезания Усмихвай се на живота, за да ти се усмихне и той, казва Зоя Чавдарова Всяка побед...
Мъж в инвалидна количка ограби банка в центъра на Загреб, след като минувачи му помогнаха да влезе в банката. "Имам бомба", извикал 35-годишният мъж с...
Мъж в инвалидна количка иска да изкачи връх Мусала. Той ще се впусне в това предизвикателство на 07 март, подкрепен от НП „Рила", ПСС, „Бороспорт" АД....
Удивителна история за волята на едно момче, което е по-различно от другите, но по никакъв начин не го показва. За него разказа баща му в последния епи...
Поезията го крепи в битката с болестта, мечтае да издаде книга
Плевен. Видът на сакат мъж без ходила, който мъчително се влачи сантиметър по сантиметър по градска улица пред безучастните погледи на полицаи и докт...