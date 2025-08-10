Заради скандала с Ryanair! Детето в инвалидна количка - в болница

Бащата на детето с инвалидната количка побесня след като Райънер" излезе с позиция по случая като заяви, че това било заради съображения за безопасност, а и семейството се държало много агресивно.

В изявление пред БНТ Васил Тодоров определи обвиненията на авиокомпанията като "груба лъжа" и подчерта, че семейството не е "втора класа".

"200 човека не заслужават да им объркам плановете за живота, заради някакъв си пилот, който се държа толкова грубо. И аз се чудя за всички тези лъжи, който той говори - че полицаите дошли и ни изкарали, това не е вярно. Ние сами слязохме да дадем обяснение и полицаите казаха, че не е нормално това, което правят с нас", обясни Тодоров.

12-часова драма на летището

Семейството прекара 12 часа на софийското летище, докато се реши проблемът с инвалидната количка на 9-годишното момче. Малкият е със спинална мускулна атрофия, а по-големият му брат има аутизъм, което направи ситуацията особено тежка за семейството.

"Като цяло 12 часа останахме на летището при положение, че децата ми са в неравностойно положение. До 16 часа продължи това - без никой да ни обръща внимание. Повлия много върху децата ми, просто буквално ни оставиха като втора група, класа, как да кажа, като отхвърлени", разказа разтърсеният баща.

Здравословни последици от стреса

Драмата за семейството не приключи и след кацането в Тулуза. От преживения стрес се наложило веднага да посетят спешен център в френския град. Авиокомпанията предложи обезщетение за причиненото неудобство, което обаче семейството отказа да приеме.

Категорично отричане на проблемите с количката

Васил Тодоров категорично отрече да са имали проблеми с инвалидната количка при предишни полети. "По едно време стюардесата идва и казва: 'Трябва да слезете от самолета'. Ние питахме защо: 'Ми - причината е, защото вашите батерии трябва да бъдат свалени', а те не могат, не са свалени. Аз им обясних, че са е капсулирани, имаме пълните документи и няма никакъв проблем при положение, че сме дошли със същата тази количка, с тази авиокомпания и не очаквам да имаме никакви проблеми", обясни той.

Караджов сезира Комисията по дискриминация

Междувременно министърът на транспорта Гроздан Караджов обяви, че в понеделник ще сезира Комисията за защита от дискриминация заради случая. Той определи опита на авиокомпанията да прехвърли вината върху наземния оператор като "неприемлив" и зададе шест конкретни въпроса към Ryanair.

Сред тях са защо при полета към България количката е натоварена безпроблемно, защо се разчита на субективната преценка на пилота и кой определя критериите за агресивен пътник. До края на седмицата се очакват и резултатите от проверката на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

