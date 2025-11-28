Wizz Air представи 250-ия си самолет. Целта е флотилия от 500 машини

Wizz Air представи своя 250-и самолет, което е ключов момент в историята на авиокомпанията, поставящ я на половината път към постигането на голямата ѝ цел -флотилия от 500 самолета.

Трамплин към следваща глава

"250-ият самолет е много повече от това просто да добавим още един самолет към флотилията ни - това е важен момент в историята на Wizz Air", заяви Йозеф Варади, главен изпълнителен директор на Wizz Air.

"Това постижение отразява повече от две десетилетия смели решения, непрестанни иновации и страстта на хиляди колеги и партньори, които вярват, че въздушното пътуване трябва да бъде по-достъпно за всички. Това доказва, че стратегията ни работи успешно и нашият импулс сега е по-силен от всякога", подчерта Варади.

"Решени сме да удвоим флотилията си през следващото десетилетие и да предлагаме още повече възможности за достъпни полети на нашите клиенти. 250 не е просто число - това е символ на нашата амбиция и трамплин към следващата глава от нашето пътешествие. Заедно ще продължим да се разширяваме, да въвеждаме иновации и да правим пътуване по въздух още по-достъпно за милиони хора. Бъдещето зависи от нас. Let’s WIZZ!", заключи той.

Партньори потвърждават стратегическото сътрудничество

"Изразяваме нашите най-топли поздравления към Wizz Air за достигането на този важен етап - 250 самолета във флотилията си. Това постижение е огромно доказателство за успешното партньорство между Airbus и Wizz Air, което продължава над две десетилетия", каза Йохан Пелисие, президент за региона на Европа и ръководител на търговската дейност в Европа за търговски самолети в Airbus.

"Предстои да бъдат доставени още над 260 самолета от семейството на A320, сред които и високоефективният A321neo. С тях самолетите на Airbus застават в основата на амбицията на Wizz Air да оперира една от най-големите и най-икономични флотилии в Европа. С право се гордеем, че нашите самолети са основният двигател за бизнес модела на Wizz Air и за неговото непрекъснато разширяване в Европа и извън нея", добави той.

"Радваме се да споделим с Wizz Air това голямо постижение. Това, че сме част от доставката на техния 250-и самолет, е доказателство за силата на нашето дългогодишно партньорство и за впечатляващата история на растеж на Wizz Air", заяви Питър Барет, главен изпълнителен директор на SMBC Aviation Capital.

"Очакваме с нетърпение да продължим да осигуряваме модерни, икономични самолети, които позволяват на Wizz Air да продължи амбициозната си стратегия за разширяване", допълни той.

Специална ливрея и промоция за клиентите

Важна част от специалното събитие по представянето на новия самолет на Wizz Air беше и разкриването на печелившата специална ливрея от глобалния дизайнерски конкурс на Wizz Air. Събирайки стотици дизайнери, фенове и служители на WIZZ от цял свят, конкурсът за дизайн на специална ливрея на юбилейния самолет засвидетелства креативността, енергията и чувството за принадлежност, които движат Wizz Air напред всеки ден.

По този повод, Wizz Air стартира и кампания в своята мрежа, предлагайки до 30% отстъпка на избрани полети за пътувания от декември 2025 г. до 26 март 2026 г. Билетите вече са в продажба на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията.

Удвояване на флотилията и устойчив растеж

Гледайки напред, целта на Wizz Air е да продължава да се разширява там, където търсенето е най-силно, използвайки предимствата на своята млада и модерна флотилия на Airbus и подкрепяйки устойчивия си растеж в Европа и отвъд. С ясен фокус върху точността, надеждността на операциите и постоянното подобряване на клиентското преживяване, авиокомпанията навлиза в следващата глава от развитието си със същата амбиция и пионерски дух, които очертаха пътя ѝ до сега и до достигането на 250-ия самолет.

