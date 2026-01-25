Пиян българин подлуди пътниците на полет от Лондон до София

Самолет, изпълняващ полет от Лондон до София, се приземи аварийно в Мюнхен заради агресивен пиян пътник на борда. Инцидентът е станал снощи, а разказ за случилото се публикува очевидец в социалните мрежи. Самолетът е трябвало да кацне в София в 21:50 часа.

За инцидента съобщи дизайнерът Васил Петрийски, който е бил сред пътниците и публикува снимка от самолета във Фейсбук. По думите му пиян български гражданин е започнал да тормози останалите пасажери, създавайки сериозна опасност за полета.

„Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво. Беше шокиращо“, написа Петрийски.

Според разказа му стюардите и стюардесите не са успели да овладеят ситуацията, което е наложило извънредно кацане на самолета в Германия. По думите на очевидци напрежението на борда ескалирало бързо и е създало реален риск за сигурността.

„От самото начало беше ясно, че този господин нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това Ryanair го настаниха. Това е абсолютно възмутително“, допълва Петрийски.

Самолетът е изпълнявал полет до Летище Васил Левски, но вместо това е бил отклонен и приземен аварийно в Мюнхен. Към момента няма официална информация от авиокомпанията за последиците за пътника и за евентуални санкции.

