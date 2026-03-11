Извънредно от прокуратурата: 300 бона дарения за сектата на Калушев. Ето как ламата е загинал

Прокуратурата изнесе нова информация за случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

„Разследването се водеше по две направления - за убитите край хижа „Петрохан“ и за тези край „Околчица“, но двете досъдебни производства се обединиха. Причината е, че основната дейност на починалите е извършена в района на хижата. Възложени са четири експертизи на електронни устройства, извършени от криминалисти. Резултатите от тях не променят извода за липса на външни лица и на двете местопроизшествия. Във връзка с причините за настъпването на смъртта на трите лица в кемпера край Околчица - всички те са загинали от огнестрелни рани в областта на главата. При 15-годишното момче е установена входна рана в лявото слепоочие - след изстрел от упор; при Николай Златков - огнестрелна рана след изстрел от упор в челната област, а при Ивайло Калушев - огнестрелна рана от упор, в областта на устната кухина. Предстои назначаване на съдебно психиатрична, психологична и сексологична експертиза“, съобщи заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова.

По думите ѝ продължават да се разпитват свидетели и да се назначават експертизи. Включително тройна съдебно-медицинска, за да се установи давността на настъпилата смърт на тримата. Николова посочи, че се разследва и дейността на НАКЗТ. „Вдигната е банковата тайна за 44 сметки и се чака информация за движението на средствата по тях, проверяват се пет физически и седем юридически лица. Установено е, че длъжностни лица са правили дарения на НПО-то и членовете му. За 4 години са дарени близо 300 000 лева. Дарявани са не само пари, но и дронове, 251 000 лева е най-голямата сума, преведена по сметката на един от убитите - Ивайло Иванов“, допълни прокурорът.

Според Николова е извършена проверка на училището на 15-годишното момче, убито край Околчица, като е установена липса на контрол на образователния процес. Има наличие на пропуски и некоректно изготвени документи. Възложена е проверка на ГДНП за допълнителни сведения за установяване дали има данни за извършено престъпление. Прокурорът уточни, че предстоят още огледи на хижата край Петрохан. Предстои назначаване на съдебно психиатрична, психологична и сексологична експертиза.

Заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров обяви, че е извършен допълнителен оглед на кемпера на Калушев, била е иззета информация от паметта и системата за сигурност на автомобила. По думите му са назначени още 29 експертизи. „Извършени са общо 12 огледа на веществени доказателства от хижата. Разпитани са свидетели. Смъртта на кучетата е настъпила от задушаване с въглероден диоксид“, обобщи той.

Маджаров разкри какво са показали експертните заключения за смъртта на тримата край Околчица. „15-годишното момче и Николай Златков са загинали от огнестрелно нараняване в главния мозък. Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“.

