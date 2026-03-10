Нов скандал в "Капките". Веселин Маринов избухна! Рачков прекали

Нова словесна престрелка избухна между Веселин Маринов и Димитър Рачков по време на четвъртия епизод на "Като две капки вода".

По време на предаването водещият излъчи видео от концерт на естрадната легенда, в което певецът приканва публиката с характерното „Хайдеее!“. Рачков коментира с ирония кадрите, което видимо подразни изпълнителя.

„Какво искаш? Това не е викане. Не те ли е срам от това, което говориш?“, реагира остро Маринов. Той продължи, обръщайки се към водещия: „Какви ги приказваш? Правиш се на утрепан.“

Рачков не му остана длъжен и отвърна: „Аз на моите зрители не крещя като пъдар.“

"Говориш простотии с мръсната си уста", напрегна се още Маринов.

