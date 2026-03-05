Шеф Ангелов изпъди още една звезда, рокада в Кухнята на Ада

Нов член на отбора на Платинените се сбогува с надпреварата в Hell’s Kitchen. Гримьорът Кирил Гуцов показа сериозни колебания по време на напрегнатата вечерна резервация и беше елиминиран от кулинарното риалити.

Вечерта предложи на звездните участници забавно съревнование и сблъсък с домашно приготвени палачинки. Златните грабнаха победата, а имунитетът тази седмица стана притежание на Славена Вътова. Незадоволителното представяне на Теодор-Чикагото пък му осигури първа среща с номинациите.

Последвалата вечерна резервация протече с поредица от обрати. Първоначални трудности от страна на Златните бяха умело овладени от отличничката Славена и верния ѝ помощник Евгени, което доведе до успешното издаване на всички поръчки.

Междувременно Чикагото, рапърът Тото и гримьорът Гуцов се превърнаха в основна причина за поредица от забавяния, върнати поръчки и преждевременно изгонване на Платинените от кухнята. Новата загуба принуди шеф Ангелов да направи ключова рокада и да премести композитора Евгени в техните редици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com