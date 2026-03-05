Писмо мистерия в Би Ти Ви! Засяга две звезди

Мистериозно писмо се е получило в Би Ти Ви. Това разкри преди минути водещият на "Денят започва" Петър Дочев.

Именно той е единият адресат, а другият е Ники Кънчев.

Дочев показа неразпечатаният плик в ефир и каза, че трябва да се съберат с водещия на "Стани богат", защото го гложди много, какво пише вътре, а няма да го отвори без да присъства и Ники Кънчев.

Единственото, което е ясно, до момента е, че подателят е от Русе.

