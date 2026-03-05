Бомба от Бъкингам! Ето кога Уилям сяда на трона

Източници от Бъкингам спекулират, че крал Чарлз ще абдикира и ще предаде трона на принц Уилям в рамките на следващата година.

Според един високопоставен придворен, който е разговарял с колумниста Роб Шутър, преходът ще изглежда премерен и достоен. Здравето на краля е причината за този ход. Друг източник от двореца казва: „Чарлз няма да изглежда като човек, който е бил принуден. Той е чакал цял живот за тази роля. Когато се оттегли, това ще бъде изцяло по негови условия.“

Има и твърдения, че принц Уилям вече на практика изпълнява ролята на крал, макар и неофициално. Според друг дългогодишен помощник: „В много отношения той вече е неофициален крал. Институцията се подготвя емоционално, дори ако документално това още не е оформено.“

Това се случва на фона на твърдения от източници, близки до кралското семейство, цитирани от Daily Mail, че решението на Чарлз да позволи на опозорения си брат Андрю да живее в частен кралски имот в Сандрингам е сериозно петно върху наследството му и че той вече е „куца патица“ (лидер с отслабено влияние).

Кралският експерт Морийн Калахан добавя, че кралят може да изчака няколко седмици или месеци, преди да се позове на продължаващите си здравословни проблеми, но в крайна сметка Чарлз трябва да се откаже от короната, за да я спаси.

