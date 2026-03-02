Бъкингам се тресе! Уилям с шокиращо решение за братовчедките си

Принцесите Беатрис и Юджини са получили забрана да присъстват на престижните "Кралски конни надбягвания" (Royal Ascot) заради смущаващите връзки на родителите им с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава източник, цитиран от The New York Post.

Засиленото внимание е насочено към Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Сара Фъргюсън, след като бившият принц беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение на 19 февруари. В резултат на скандала Беатрис и Юджини са били уведомени, че не могат да присъстват на събитието през юни, нито да се присъединят към кралското семейство в процесията с карети, съобщава Daily Mail, предава "Дир". Съобщава се, че двете били "шокирани" от решението. Твърди се също така, че принц Уилям иска да държи братовчедките си "на разстояние" и че забраната е част от по-широко решение за изключване на Беатрис и Юджини от бъдещи публични кралски събития.

Принцът на Уелс е посъветвал други членове на кралското семейство да не се появяват на снимки с принцесите "до края на годината".

Иначе Юджини е била забелязана да кара ски в Швейцария само часове преди баща й да бъде арестуван, съобщава Hello. Андрю беше арестуван на своя 66-и рожден ден за предполагаемо препращане на поверителни търговски документи на Епстийн. Ако бъде признат за виновен, той може да получи максимална присъда доживотен затвор. Фъргюсън може да бъде разпитана от полицията на Темз Вали, която арестува бившия й съпруг, ако се върне във Великобритания, съобщават британски правни източници пред Page Six. Макар да няма доказателства за каквото и да е престъпно поведение от страна на Фъргюсън, "полицията може да има основание да разпита Сара Фъргюсън, тъй като тя може да е релевантен свидетел по този случай", заяви водещ адвокат.

Фъргюсън, която е разведена с Андрю от 1996 г., беше лишена от титлата херцогиня на Йорк на фона на скандала с Епстийн още през октомври 2025 г. Източник заяви пред Page Six тогава, че тя "винаги ще застава до Андрю" и "винаги ще го обича".

