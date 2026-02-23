Напрежение в кралското семейство. В опасност ли е монархията

Напрежението около кралското семейство излезе на показ на червения килим на тазгодишните награди БАФТА, когато Кейт Мидълтън и принц Уилям бяха публично предизвикани с въпрос за бъдещето на монархията, разкрива RadarOnline.com. Принцът и принцесата на Уелс се появиха в лондонската Royal Festival Hall на 22 февруари за ежегодните отличия на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство, като това бе първото им общо присъствие на церемонията от 2023 г. насам.

Сред блясъка и светкавиците на камерите един от присъстващите прекъсна празничната атмосфера с директен въпрос. Докато двамата преминаваха покрай стената за снимки, от тълпата се чу: "В опасност ли е монархията?" Уилям и Кейт не реагираха и продължиха напред, без да отговорят, преди да влязат в залата, съобщава People, пише "Дир".

Принц Уилям беше облечен с кадифено сако в тъмновиолетов нюанс и класическа папийонка, а Кейт впечатли с дълга тюлена рокля в розово-лилави тонове Gucci, допълнена от блестящи диамантени бижута.

Въпреки скандала около бившия принц Андрю, членовете на кралското семейство запазиха публичните си ангажименти. Чарлз присъства на London Fashion Week в същия ден, в който Андрю беше арестуван, а кралица Камила се появи на концертно събитие в Лондон. Принцеса Ан също изпълни официално посещение в мъжки затвор във Великобритания.

В дните след ареста на Андрю братът на Гилейн Максуел отправи критики към кралското семейство и начина, по който се отнасят към бившия принц.

"Ето го Андрю, изхвърлен от дома си, напълно изолиран и за разлика от Гилейн, той дори няма семейство, което да го подкрепя, дори дъщерите му са в пълно объркване какво да правят," каза Иън Максуел в интервю за The Telegraph, публикувано на 20 февруари. Той добави: "Трябва да се отбележи, че Андрю не е обвинен в каквото и да е сексуално престъпление. А полицията ще е търсила много сериозно доказателства. Вижте, той е сам мъж и това, което е направил или не е направил с различни жени, е било долнопробно, унизително за него и неудобно за кралските особи."

