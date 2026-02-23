Натали Трифонова най-после го направи! Сензационна снимка

Натали Трифонова изненада последователите си с трогателна снимка. Обичаната водеща най-сетне се престраши и публикува кадър на сина си, в който се вижда лицето на детето.

Щастливата майка започна да споделя снимки на малкия Арън още през първите седмици след раждането му, но доста дискретно, показвайки само неговите краченца или ръчички.

Арън се роди на 24 септември 2025 г. и името му е с древноеврейски произход и носи мощните значения на „високопочитан“ и „избраник“. Момченцето е плод на любовта между Натали и мотосъстезателя Мартин Чой. Двамата са във връзка от няколко години, но ревностно крият отношенията си и нито веднъж не са се показвали заедно в публичното пространство.

