Какво става? Всички са притеснени за икона на киното

Холивудската звезда Ал Пачино притесни феновете си, след като се появи на публично място с почти неузнаваем външен вид. 85-годишният носител на „Оскар“ изглеждаше забележимо отслабнал, небръснат и с рошава коса. Той посети студио в Лос Анджелис, облечен в дълго тъмносиньо палто и шапка в същия цвят.

Видяха го да стиска ледено кафе за вкъщи, телефона си и слушалки, докато се разхождаше с антуража си, изглеждайки в добро настроение.

Появата на Пачино се случва почти седмица след като той отдаде почит на покойния Робърт Дювал, с когото двамата си партнираха в „Кръстникът II“ Робърт Дювал си отиде на 95-годишна възраст. „Беше чест да работя с Робърт Дювал“, сподели актьорът ветеран за своя колега, пише ladyzone.bg.

