За Ал Пачино, "Кръстникът" е най-лошият филм за всички времена
Обмисляли да го уволнят
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Обмисляли да го уволнят
Актьорът се появи на публично място с почти неузнаваем външен вид
Той признава, че любовта на живота му беше Даян
По време на официална аудиенция във Ватикана
Като дете няколко пъти оцелява на косъм
Заради последните изказвания на великия актьор
Преди една година тя му роди син
Легендарният актьор с изповед за живота си
Снимки в мрежата
Звездата накара публиката на онемее
Приятелката му го показа за първи път
Какво още трябва да даде
Младата му жена скрои голям номер
Ал Пачино мислел, че е безплоден, ДНК тестът го опроверга
Твърде интересна новина около легендата на киното
Но дали и легендата на киното мисли така
Майкъл Ман и Мег Гардинър нажежават интригата с Ал Пачино и Робърт де Ниро
Босовете на нюйоркските фамилии забраняват в лентата да се използва думата "мафия"
Около 800 знакови филмови принадлежности ще бъдат предложени за продажба
В преработения филм има нови начало и край