Ал Пачино проговори след смъртта на Даян Кийтън. За какво съжалява

Ал Пачино потъна в скръб след загубата на бившата му любима Даян Кийтън.

Eдно от най-големите съжаления на Ал Пачино след смъртта на бившата му любима Даян Кийтън е, че никога не се е оженил за нея. Според източници, легендарният актьор дълбоко съжалява, че не е направил тази крачка, въпреки продължилата им близо две десетилетия връзка с прекъсвания.

Кийтън, която почина в събота в Калифорния на 79-годишна възраст, изигра приятелката на Пачино в култовата трилогия „Кръстникът“. Двамата започват да се срещат през 1974 г. и се разделят през 1990 г., след като актрисата му поставя ултиматум – а той отказва да се ожени.

Според публикация на Daily Mail, 85-годишният Пачино сега тежко преживява загубата ѝ. „Знам, че завинаги ще съжалява, че не направи своя ход, когато имаше шанс“, споделя близък приятел на актьора пред изданието. „Години след раздялата им Ал казваше: „Ако е писано да бъде, никога не е твърде късно за ново начало.“ Но, за съжаление, сега вече е.“

„Оглеждайки се назад, Ал признава, че любовта на живота му беше Даян — жената, която винаги е наричал „невероятна““, добавя приятелят.

По думите на източника, Пачино и Кийтън никога не са поддържали контакт, въпреки че са живели съвсем близо един до друг в Бевърли Хилс.

„Попитах го веднъж защо, а той ми каза: „Няма нужда да говорим. Казахме всичко, което трябваше да се каже тогава.““

В интервю за The Sunday Times през 2017 г. Кийтън си спомня за връзката си с Пачино и признава, че с времето е осъзнала – по-добре е било никога да не се женят.

„Дори не исках да ми предложи брак. Просто си мислех, че може би в крайна сметка ще се ожени за мен“, разказва тя.

„Казах си: „Не ми предлагай, просто го направи.“ Но това така и не се случи — и това беше благословия и за двама ни. За него щеше да е кошмар.“

Носителката на „Оскар“ споделя, че двамата просто не са били подходяща двойка.

„И двамата сме ексцентрични. Той имаше нужда от жена, която да се грижи за него, а аз — от мъж, който да се грижи за мен. Беше важно да се оставим един друг на мира, да се сбогуваме“, казва тя. „Но това не беше мой избор.“

Кийтън неведнъж е признавала, че е била лудо влюбена в Пачино, още от времето, когато са снимали първия „Кръстник“ през 1972 г.

„Бях луда по него. Очарователен, забавен, непрестанно говорещ“, разказва тя пред People през 2017 г. „Имаше нещо в него — като изгубено сираче, като луд гений. И, о, беше прекрасен!“

Даян Кийтън никога не се омъжва, но на 50-годишна възраст осиновява две деца — дъщеря Декстър (29 г.) и син Дюк (25 г.). Пачино също никога не е бил женен. Той има четири деца: Джули Мари (35 г.), близнаците Антон и Оливия (24 г.) и малкия Роман (2 г.).

През 2017 г. актьорът направи рядка публична поява на 45-ата церемония на наградите за цялостен принос на AFI в чест на Кийтън, където ѝ посвети трогателни думи: „Ти си артистка, Ди. Ти си велика артистка... Обичам те завинаги.“

Пачино не е единственият, който трудно приема смъртта ѝ. Според близки, и режисьорът Уди Алън, с когото Кийтън имаше връзка в началото на 70-те и засне няколко от най-емблематичните си филми, е „изключително съкрушен“ от загубата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com