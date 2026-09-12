Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън
Здравето на актрисата се е влошило много внезапно
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Здравето на актрисата се е влошило много внезапно
Той признава, че любовта на живота му беше Даян
Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Калифорния
Актрисата съжалява, че не успяла да задържи Ал при себе си Даян Кийтън има "Оскар", роли в редица хитови филми, авантюри с най-големите кинозвезди, д...