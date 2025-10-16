Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън

Роднините на холивудската легенда Даян Кийтън, която си отиде на 79-годишна възраст на 11 октомври, разкри причината за смъртта й, съобщава списание "Пийпъл".

Актрисата, част от едно цяло поколение, белязало с таланта си световното кино, е починала от пневмония.

В изявление близките й благодариха на почитателите й за "изключителните" им послания на подкрепа.

"Семейство Кийтън е много благодарно за изключителните послания на любов и подкрепа, които получиха през последните няколко дни от името на любимата си Даян, която почина от пневмония на 11 октомври", се казва в изявлението.

Роднините на актрисата предложиха на тези, които искат да почетат звездата от "Кръстникът", да направят дарение за една от любимите ѝ каузи.

"Тя обичаше животните и беше непоколебима в подкрепата си за бездомните, така че всяко дарение в нейна памет за местна хранителна банка или приют за животни би било прекрасен и много ценен начин да ѝ се отдаде почит", написаха още близките на актрисата.

Източник на списание "Пийпъл" разказва, че здравето на Даян Кийтън "се е влошило много внезапно, което е било сърцераздирателно за всички, които са я обичали". По думите му обаче смъртта ѝ "беше толкова неочаквана, особено за някой с такава сила и дух".

В последните си месеци тя беше заобиколена само от най-близкото си семейство, което избра да запази нещата много лични. Дори дългогодишни приятели не бяха напълно наясно какво се случва", каза източникът.

