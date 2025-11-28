Made in EU бие камбаната за достойния човек

Режисьорът на филма Стефан Командарев прави безпощаден разрез на обществото в пост социалистическите държави

„Когато достойнството е потъпкано, човечността загива“. Това най-кратко казано се случва в новия филм на Стефан Командарев „Made in EU”. Изграден върху трагични и обобщаващи случаи от пандемията в малък български провинциален град през 2020 г. , сюжетът разказва за сложните взаимоотношения между майка-вдовица и нейния син; братът на героинята, който предава рода в името на собственото си оцеляване; службогонството; предателствата между работнички; жестокостта в името на хляба; човечността, която все още съществува, но бавно и полека бива заместена от безпардонните лица с пари, за които няма свети неща.

Филмът не е за Covid 19. Филмът е за отчуждението и разпада в пост социалистическите държави. Животът на хората е сив и несигурен. Съмнението и мълчанието – зловещи компаньони на отрудени шивачи, които са готови да работят по 14 часа, само и само да не изгубят „бонуса“ от работодателя си капиталист. Същият този бонус, който те заработват в пъти над нормата си за деня.

Поминъкът в забравеното от Бога населено място е от мината под земята и малката шивашка фабрика. В нея работи Ива (Гергана Плетньова), чийто съпруг е загинал в мината. Синът й (младият актьор Тодор Коцев) мечтае за живот зад граница, в крайна сметка сбъдва желанието си с цената на унижения и битки, но губи най-ценното – любовта, в която безрезервно е вярвал.

Но на какво още става свидетел зрителят? По време на Covid-19 работниците нямат право на отпуск по болест. С устната заповед на италианския гост фабрикант, сведена до местните лекари. И така болната Ива продължава да пие скришом лекарства и да работи, обсебена от дебнещата смърт зараза. Докато един ден припада в цеха. Медиите моментално тиражират болестта й, дала е положителен тест. И... не без помощта на брат си тя моментално е отстранена от работа като през това време неволно става и най-мразеният човек в градчето.

Синът на Ива, YouTube влогър, недоумява защо майка му толкова години позволява да бъде мачкана.

В същото време бригадирът и неин брат Георгиев (Герасим Георгиев - Геро), без да му мигне окото защитава интересите на фабриката, докато здравен инспектор (Иван Бърнев) разследва случая. Единственият човек, който разбира Ива, е пенсионираният лекар д-р Русев (Ивайло Христов), бивш приятел на съпруга й.

"Няма щастлив имигрант, има само доволни", казва д-р Русев в опита си да убеди Мишо да не заминава в Германия. Репликата на актьора Ивайло Христов буквално бие камбаната в сърцето на младия мъж. А и на публиката.

Ето и историята на самия Тодор Коцев, който е завършил НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на проф. Ивайло Христов.

Няколко месеца преди началото на снимките, Тодор заминава сам за Рудозем и прекарва дни по улиците му. Младият актьор иска да влезе по-дълбоко в ролята, „усещайки“ хората и града, в който се развива историята на филма. Спи на палатка.

„Целият екип бяхме изненадани от това решение на Тодор, защото не беше казал на никого. Именно подобна професионална отдаденост отличава добрите актьори, които искат да изпълнят автентично ролята си и именно това ще видят зрителите в изпълнението, както на Тодор, така и на останалите ни актьори във филма“, разказва Стефан Командарев.

Лентата е снимана в Хасково, Мадан, Димитровград и Рудозем.

Силни са персонажите и на Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов,

Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева.

Картината, която показва операторът Веселин Христов, е сивкаво-мрачна, какъвто е и животът в замиращите краища на майка България.

“Made in EU” продължава да печели международно признание. След като миналата неделя взе Наградата на критиката на Кинофестивала в Арас – Франция, следващата събота станаха ясни резултатите от гласуването на публиката на Международния фестивал в Хихон – Испания. „Made in EU” спечели безапелационно Голямата награда на публика в конкуренция с още 95 филма!

„Това показва, че стойностното кино може да бъде и зрителско – нещо в което дълбоко вярвам и опитвам да постигна във филмите си!,“ сподели режисьорът Командарев – носител на още куп престижни наши и международни награди за филмите си „Уроците на Блага“, „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, Посоки“, „Съдилището“ и др.

От 21-и ноември филмът на Командарев тръгна по кината в цялата страна. С него беше открито и поредното издание на „Киномания“.

Немалка част от политиците ни обичат да се снимат на червения килим. А дали имат какво да кажат на младите българи, при положение, че ката ден се бият в гърдите, развявайки разни младежки стратегии срещу демографския колапс?

Историите на малкия човек във филма са разказани блестящо.

Героите на тези хора, изиграни от букет родни актьори, показват че „няма малки и големи роли“. Както бе казал навремето руският актьор, режисьор и педагог Константин Станиславски!

