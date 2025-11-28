Евгени Генчев увлича София и Виена във "Валсът на розите"

„Валсът на розите“, вече хитовият музикален спектакъл на топ пианиста Евгени Генчев, който през изминалите месеци покори публика из цяла България, ще възпламени зрителите в столицата на 1 и 26 декември. Тогава в „Сълза и смях“ ще прозвучат страхотни класики, модерни интерпретации на евъргрийни и авторски композиции. Страхотният Мариус Куркински пък ще омайва с любимите си сонети на Шекспир. В елитната група са и звездите на Софийската опера Марта Петкова и Никола Хаджитанев.

Вече е готова и специалната версия на „Валсът на розите“ за австрийските познавачи на стойностните изкуства. На 19 декември постановката гастролира в Ehrbar saal във Виена. Евгени Генчев ще спечели овации с прецизно избрани партитури, които със сигурност ще бъдат оценени в родината на валса. Групата за Виена е повече от интересна. В нея Марта Петкова не е единствената дама, другата с излъчване на la femme fatale е Деси Бакърджиева. В елегантното зрелище, миксирало вдъхновението на различни музи, участва и опитният Силвестър Силвестров, за когото няма тайни в жанровете. Двама талантливи актьори от най-младите генерации също са в афиша. Петър Данов е познат на широката публика от телевизионното риалити "Ергенът: Любов в рая", а на театралите от спектаклите „Зверското синьо“, „Лодкарят“, „Молба за напускане“, „Кръв и Власт“ и „Братя Карамазови“. Освен възпитаника на Стефан Данаилов от последния му клас в НАТФИЗ, в представлението е и Кристиян Стоичков, който пък е от студентите на Иван Добчев. Той се разписва в „Крал Лир“ на Лилия Абаджиева, „Лазар и Иисус“ на Иван Добчев, „Платонoff“ в „Сфумато“, в „Пияните“ и „Без резерви“ в Пазарджик.

Не е тайна, че Евгени Генчев се чувства на международните сцени като у дома си. Досега е свирил в центъра „Кауфман“ в Ню Йорк, във Филхармониите на Мюнхен и Санкт Петербург, в Национален център за изпълнителни изкуства NCPA в Пекин, в новогодишния концерт на Бранденбургската врата пред повече от 650 хиляди. Евгени е делил аплаузи с 2 cellos, Том Джоунс, Лейди Гага, Хелън Фишер.

