Деян Неделчев в топ форма след операция

Деян Неделчев, който е от най-качествените български певци, въпреки че масовата публика го спряга най-често с името Икебаната заради пародийната „Съчки събирам“, е в топ форма след операция на гласните струни при уважаван хирург.

Той е записал нов дует с джаз звездата Ани Върбанова, с която отдавна си партнират на сцената и са добри приятели извън нея. Засега обаче двамата не могат да гастролират където и да било, за да представят „на живо“ съвместните си творби, защото певицата има някои здравословни проблеми. Тя претърпя сериозни интервенции след падане по стълби и все още не се чувства достатъчно стабилна и самоуверена, за да излезе по заледените и мръсни софийски улици, пълни с изпочупени и разкъртени плочки.

Дамата откровено споделя, че дори с патерицата не смее да излезе от дома си, толкова е наплашена от безумната столична инфраструктура. Признава, че с нетърпение очаква лятото, за да му се наслаждава от къщата си в Гърция. Домът й е в близост до имота на Ивайло Манолов, прочутия импресарио на Васил Найденов. Както се знае, Васко Кеца и Ани Върбанова са близки бойни другари още от Консерваторията. Тя е студентското гадже на вечния ерген.

